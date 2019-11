Suso: "Con Pioli lavoriamo sempre con il pallone, come piace a me"

Ai microfoni di Sportweek, Suso, fra le altre cose, ha parlato anche dell’arrivo di Pioli sulla panchina rossonero: "Più importante di quello che ci siamo detti - ha dichiarato lo spagnolo - è il tipo di lavoro che stiamo facendo con lui. Tutto con la palla, come piace a me, come ero abituato con la nazionale spagnola. Possesso, partitelle. Prima lo facevamo, ma non con questa frequenza e intensità. Per me si tratta di una piacevole novità".