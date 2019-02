Suso racconta: "Il prestito al Genoa è stato un modo per mettermi in mostra, ho sempre voluto il Milan"

La svolta nella carriera di Suso è stato certamente il prestito di sei mesi al Genoa, ma il suo grande obiettivo è sempre stato quello di affermarsi nel Milan come ha spiegato lo stesso giocatore spagnolo alla Gazzetta dello Sport: "Sono tornato perché lo desideravo troppo. Altri al mio posto avrebbero potuto dire 'non torno, me ne vado, non si sono comportati bene'. Ma io, fin dal primo giorno, ho sempre voluto il Milan e il prestito al Genoa è stato un modo per mettermi in mostra e tornare. Ho accettato perché venivo da un momento difficile, il più difficile da quando sono in Italia: mi ero operato all’adduttore e con Inzaghi giocavo poco. Poi è arrivato Mihajlovic che non mi ha concesso nemmeno un’opportunità. Anzi una sì: a Empoli e mi tolse dopo poco più di un tempo. Montella mi ha ridato fiducia e oggi eccomi qui".