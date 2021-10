Tacopina: "Colombo? Massara mi ha fatto un favore, lo volevano tutti"

Joe Tacopina, patron della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky della Serie B e anche di Lorenzo Colombo, in forza alla sua squadra ma di proprietà del Milan. Tacopina ha detto: “Ferrara è una città fantastica sotto tutti i punti di vista. La Serie B di quest'anno è come una Serie A2, ci sono squadre come Parma e Monza, club che hanno investito un sacco di soldi. Non ci sono partite facili. Detto questo, mi piace quello che vedo nella mia squadra. Mi conoscete, da anni: il mio obiettivo è vincere. La mia ambizione è quella di vincere quest'anno, ma il nostro piano è vincere al momento opportuno. Lorenzo Colombo? Ha solo 19 anni, quando ho chiamato il mio amico Frederic Massara per prenderlo mi ha fatto un grande favore. Lo volevano tutti, sta facendo bene, lavorando bene con l'allenatore, grazie alla sua mentalità. A chi mi diceva che ha solo 19 anni rispondevo che sarebbe stato uno dei migliori attaccanti della stagione in Serie B”.