Tatarusanu: "Napoli avversario per lo scudetto, ma anche l'Inter è in corsa"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu parla così della lotta per lo Scudetto: "Faccio parte di una delle squadre più forti del mondo. E’ una bella storia, chiara. Mi dispiace per l’infortunio di Maignan, ma sono contento di giocare a questi livelli, spero di stare bene fisicamente e di fare altre prestazioni a questo livello. Noi favoriti per il titolo? Prendiamo ogni partita che viene, speriamo di dare sempre il massimo sempre".

Quali sono le avversarie per lo scudetto?

"Il Napoli, che è in testa con noi, ma ci sono altre grandi squadre che possono lottare per lo scudetto, Inter compresa".