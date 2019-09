Teotino: "Leao? Giampaolo non lo ritiene ancora pronto. Su Biglia e Bennacer..."

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del Milan: "Nei progetti del Milan l'alternativa a Piatek è Leao. Ancora non abbiamo visto il portoghese in campo perché Giampaolo non lo ritiene pronto, così come gli altri nuovi acquisti. In questa fase Giampaolo sta preferendo l'esperienza di Biglia al dinamismo di Bennacer. Non me la sento di dire che sia un errore, non dimentichiamoci che l'algerino viene da una squadra retrocessa".