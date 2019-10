Theo e il paragone con Serginho: "Siamo diversi"

Il nuovo Serginho? Chissà. Il paragone è scomodo, visto lo spessore dell’ex terzino rossonero, ma Theo Hernandez ha tutte le carte in regola per diventare un campione. A proposito del paragone con il brasiliano, ecco il parere del giocatore francese: "Siamo difensori diversi - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - ma in effetti anche a me piace molto spingermi avanti. Però il campionato italiano è il luogo ideale per maturare da un punto di vista tattico".