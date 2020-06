Theo Hernandez: "Ringrazio il Milan perché mi ha dato fiducia"

Intervistato da Onda Cero, Theo Hernandez ha esternato tutta la sua gratitudine nei confronti del Milan nonché la sua ferma volontà di rimanere in rossonero: "Voglio ringraziare il Milan - ha affermato il francese - perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero. Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Se un giorno tornerò al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia".