Theo Hernandez: "Sono al Milan per rimanere tanti anni"

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ha sfoggiato tutta la sua personalità. Ma anche il suo ottimismo: "Ho ventidue anni, ho tanto da imparare. Il Milan è un approdo fondamentale. Sono qui per rimanere tanti anni e scrivere la mia storia. Il mio sogno è vincere una Champions con il Milan, ma il primo passo è qualificarsi per la prossima. Nel calcio capitano tante cose e non so quanto tempo ci vorrà per tornare al top, però la strada è giusta. Abbiamo una buona squadra e penso che già in questa stagione possiamo puntare al quarto posto".