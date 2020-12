Theo: "Non mi vedo tornare al Real. Io starei per sempre al Milan"

Nel corso dell'intervista concessa a El transistor, il francese Theo Hernandez, tra le altre cose, ha parlato anche della sua esperienza al Real: "Non so se hanno rimpianto la mia partenza a Madrid. Sono arrivato al Real molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo la fiducia che ora ho. Da quando sono al Milan sto giocando abbastanza bene. Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan".