TMW - Bertolazzi: "Il Milan ha già fatto vedere di poter sopperire all'assenza di Ibra"

Mario Bortolazzi ha commentato ai taccuini di Tuttomercatoweb.com la corsa scudetto e da ex milanista il successo dei rossoneri contro la Roma: "L'Inter viaggia forte però sono contento per Pioli e per la squadra della reazione dopo il derby. Così si tiene vivo il campionato perché se l'Inter fosse andata a più sette non c'era forse più storia. I rossoneri con questa vittoria ricaricano le pile a livello mentale per proseguire bene anche in campionato e in Europa".

Come finirà a suo parere?

"Vedo favorita l'Inter. Il Milan in ogni caso è lì e comunque riuscirà a centrare la Champions".

Il Milan può fare a meno anche di Ibra?

"E' un punto di riferimento importante per la squadra però già in passato il Milan ha fatto veder di poter sopperire alla sua assenza con altre individualità e col gioco d'assieme. Sarà un'assenza pesante ma nello stesso tempo la squadra saprà trovare compattezza e andare avanti bene".