TMW - Kozminski: "Il Milan è la scelta migliore per il futuro di Piatek. Grande acquisto dei rossoneri"

"Il Milan è la scelta migliore per il futuro di Krzysztof Piatek". Parola di Marek Kozminski, attuale vicepresidente della Federcalcio polacca e vecchia conoscenza del calcio italiano grazie alle sue esperienze con Udinese, Brescia e Ancona tra il 1992 e il 2002. Chi meglio di lui, d'altronde, per commentare il grande salto del 'Pistolero' di Dzierżoniów? TuttoMercatoWeb.com lo ha raggiunto in esclusiva subito dopo l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo del classe '95 dal Genoa al Diavolo.

Kozminski, cosa pensa dell'operazione Piatek?

"Il Milan ha fatto un grande acquisto, per il presente e soprattutto per il futuro. Credo che questa sia la scelta migliore anche per il giocatore, che arriva a soli 23 anni in un club importantissimo".

Secondo lei è già pronto per sostituire un centravanti della caratura di Higuain?

"Come caratteristiche assolutamente sì. E poi non è che Higuain abbia finito benissimo in questa prima parte di stagione... Piatek è reduce da sei mesi di alto livello al Genoa, ha segnato tanto e deve solo continuare così".

Da Genova a Milano, il salto però è grande. Quanto sarà difficile confermarsi?

"Molto difficile. Piatek in rossonero avrà molte più pressioni rispetto a quando è arrivato al Genoa l'estate scorsa da giocatore semi-sconosciuto. Il suo alto prezzo e i suoi 19 gol stagionali adesso hanno creato delle aspettative importanti. Questo trasferimento sarà sicuramente una bella prova del nove per lui".

I suoi risultati al Milan saranno fondamentali anche in ottica Nazionale.

"Senza alcun dubbio. Piatek è stato una bellissima sorpresa per noi quest'anno. Al Milan potrà misurarsi con grandi campioni, competendo per obiettivi importanti, e questo lo aiuterà a crescere ancora. Anche se in Nazionale davanti a lui c'è un certo Robert Lewandowski...".

Due giocatori simili secondo i più, è d'accordo?

"Sì, Piatek e Lewa si assomigliano molto per qualità tecniche. Penso all'istinto naturale del gol, alla tecnica, alla forza fisica... Dal punto di vista del curriculum, invece, ancora non ci sono chiaramente paragoni".