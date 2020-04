TMW - Mirabelli: "Rinnovo Donnarumma? Non è semplice. Noi non sborsammo nulla per commissioni o procure"

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione che va in onda sulle web frequenze di TMW Radio

Secondo lei è stata più difficile la sua trattativa per il rinnovo di Donnarumma o quella che dovranno fare adesso?

"Sempre difficile, anche se io partivo svantaggiato perché eravamo appena arrivati, ad undici mesi dalla scadenza. La proprietà attuale ha avuto un po' di anni, penso che ci staranno lavorando. Non è una questione semplice, non parliamo di un giocatore normale ma di uno dei portieri più forti al mondo. Bisognerà soprattutto vedere a che condizioni rinnoveranno, eventualmente. Io ricordo che noi non sborsammo nulla per commissioni o procure".