TMW RADIO - Brambati: "Il Milan ha la coperta un po' corta, certe assenze possono pesare"

A parlare dell'ultimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Che Milan ha visto ieri?

"Ha la coperta un po' corta. Quando vengono a mancare giocatori importanti come Ibra e Kjaer, certe assenze possono pesare. Ti servirebbe per arrivare in fondo quasi un'altra squadra, come hanno Juventus e Inter. Se sapranno gestire anche tante situazioni psicologiche, possono arrivare lontano".