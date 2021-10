TMW Radio - Bressan: "Il Milan deve concentrarsi sul campionato, lo pensano anche i tifosi"

Mauro Bressan, ex calciatore, si è così espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sul Milan: "In Europa, soprattutto in Champions, c'è un altro passo. Quest'anno servirà per far fare esperienza a tutta quella gioventù e far capire loro come funziona. Devo dire comunque che li ho visti dal vivo con l'Atletico Madrid e la prima mezz'ora l'hanno giocata non bene, benissimo. A Oporto invece è una sconfitta meritata... Ci sta. Il Milan deve concentrarsi in primis sul campionato, credo lo pensino anche i tifosi".