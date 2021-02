TMW Radio - Cagni su Tonali: "Deve volere di più la palla tra i piedi. Non riesco capire il suo rendimento"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gigi Cagni ha parlato di Tonali. Queste le sue parole:

Da chi è rimasto deluso tra i giovani in stagione?

"Sono stato deluso da un giocatore, che è Tonali. Non ce la faccio a capire. L'ho conosciuto e avrei scommesso anche io su di lui. Nel suo ruolo devi volere la palla. Lui ha fatto così a Brescia e a Milano no. Questo vuol dire che non ha carattere, anche se spero di sbagliarmi. Se se forte non sbagli".