TMW Radio - De Canio: "Il Milan non ha sfigurato. E non è una rosa superiore alle altre"

Mister Luigi De Canio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del campionato di Serie A.

Quale la più accreditata per il titolo, tra le altre?

"Una tra Lazio e Atalanta. Il Milan comunque come rosa non ha sfigurato. E non è una rosa superiore alle altre, ma ha trovato una certa regolarità di risultati. Non dico Napoli perché come forza c'è, ma quello che sta succedendo ora può incidere. Non mi convince poi l'alternanza di risultati e di prestazioni".