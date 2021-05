TMW Radio - Eranio: "Il Milan dovrà giocare meglio di quanto visto con il Cagliari ma l'Atalanta è la peggior avversaria possibile"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "L'Atalanta è la peggiore squadra che puoi incontrare per giocarti qualcosa di così importante. Lei si gioca la Coppa Italia, vincendo quello magari all'ultima di campionato potrebbe entrare in campo con meno ardore. Arrivare secondo in campionato sarebbe per loro comunque storico, oltre che essere importante a livello economico. Il Milan deve giocare meglio di quanto visto col Cagliari ed è un peccato non poter vedere la squadra migliore. Il Milan con Ibra in campo è diverso".