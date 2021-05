TMW Radio - Eranio: "Pioli ha fatto un ottimo lavoro, nessuno dava per vincente questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "Il Milan è stato penalizzato da infortuni e Covid. Ibra non ha giocato ben 17 partite, Rebic ha avuto il Covid nel miglior momento. Nelle partite che contavano mancavano molti elementi. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, nessuno dava per vincente questa squadra. Sicuramente ha un'identità, ma in certe partite ha sofferto più del dovuto. Ha visto l'obiettivo vicino col Cagliari ma gli è venuto il braccino corto. Adesso si gioca tutto all'ultima, ma dico che anche per la Juventus a Bologna non sarà una passeggiata. Sono comunque soddisfatto di Pioli".