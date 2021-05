TMW Radio - Ferrari: "Per Maignan parlano le statistiche. Sarà il futuro portiere della Francia"

Il procuratore Fabrizio Ferrari ha parlato delle caratteristiche di Maignan in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole: "Non so come sarà il suo impatto al Milan ma per lui parlano le statistiche, è portiere del Lille che ha battuto il PSG ed è portiere della Nazionale francese tra due anni al 90%. Hanno riflettuto su tutto e per me non hanno sbagliato"