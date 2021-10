TMW Radio - La Scala: "Donnarumma? Che il Milan intervenga per non contestare un suo ex calciatore non credo sia dovuto"

L'avvocato Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le ultime parole del procuratore di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola: "Incuriosisce questa curiosità su quello che Raiola dice o dichiara. E' un uomo che fa i suoi affari. Che sia utile al fenomeno calcio non so chi possa pensarlo e forse sarebbe bene non dimenticare che insieme alla scelta di vita di Donnarumma, Raiola aveva l'interesse ad incassare una commissione multimilionaria. Il Milan di fronte a questa scelta una posizione laica. Abbiamo sentito Scaroni e Maldini in merito. Che il Milan intervenga per non contestare un suo ex calciatore non credo sia dovuto".