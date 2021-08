TMW RADIO - Orsi: "Il Milan è la squadra che ha fatto più di tutti sul mercato"

L'ex portiere Fernando Orsi, oggi commentatore tv, ha parlato in diretta a TMW Radio, intervenendo durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Si parla troppo poco del Milan?

"Mi sembra invece la squadra che ha fatto più di tutti. Perdendo Donnarumma non puoi pensare di esserti rinforzato, sostituirlo per Maignan è impossibile. Ci voleva uno come Oblak, per poterlo rimpiazzare. Sapete perché c'è scetticismo? Per l'allenatore. Invece per me Pioli è stato punto di riferimento importante dello scorso campionato: nessuno credeva potesse durare e invece è riuscito a gestire bene il Milan, entrando nella testa dei giocatori con i suoi schemi e dettami. Giroud finora è stato il miglior acquisto di tutti, se prendono anche Florenzi e il trequartista diventano squadra che può giocarsela per lo Scudetto. Mi pare di vedere tutto un po' appiattito verso il basso, il campionato è incerto".

Su quale portiere scommette per il prossimo campionato?

"Spero Maignan, ha una responsabilità e un peso importante, ogni domenica dovrà dimostrare di essere adatto a sostituire Donnarumma. L'ho visto con il Real Madrid e mi è piaciuto molto".