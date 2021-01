TMW Radio - Sconcerti: "Il derby è una partita molto sentita. Il Milan ha da perdere più dell'Inter"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del derby di Coppa Italia in programma tra pochi minuti. Queste le sue parole: "La partita è molto sentita, e se nelle altre città di Italia si pensa che sia meno emotivo, in realtà c'è questo peso di essere interisti e milanisti da una parte e dall'altra. Dentro la città hanno un peso grosso da portarsi dietro tutte e due. Credo che l'Inter da perdere non abbia niente: nelle 57 partite di campionato con Conte, ha fatto sempre gli stessi punti, una media di 41 a girone: l'Inter è questa, e non credo che migliorerà, nemmeno nel gioco. Come squadra è molto delineata, bisognerà vedere se le basteranno o no quei punti. Il Milan invece sembra quasi costretto ad una continua necessità di dimostrarsi, e per questo forse sono un po' più fragili"."