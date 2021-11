TMW RADIO - Stringara sul derby: "Milan-Inter partita d'altri tempi"

Nel post Milan-Inter a Zona Gol TMWradio è intervenuto Paolo Stringara: “È stata una partita di altri tempi senza 'melassa' di passaggi inutili, ritmo pazzesco, finalmente senza quel 'tiki taka' di cui non se ne poteva più. Calhanoglu? A me è piaciuta la prestazione, forse la partita più convincente che ha fatto da quando è all’Inter. Poi quando tutto lo stadio ti fischia ci sta, non ha fatto niente di che ha allungato la mano alle orecchie, sono cose che nel calcio ci stanno. È stata una partita fatta di folate e ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra.

Secondo il mio punto di vista per quanto riguarda la partita il Milan come identità di squadra ne esce con qualcosa in più. È lei la candidata a dover vincere il campionato. Forse la squadra oltre al Napoli l’unica che mi sembra poter dar fastidio al Milan è l’Atalanta".