TMW RADIO - Tacchinardi: "Milan, punta su Vlahovic"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato i temi del giorno, tra cui i problemi al ginocchio di Ibrahimovic che hanno fatto scattare l'allarme in casa rossonera: "Abbiamo visto le difficoltà di Mandzukic, con l'età che ha. Io credo che il profilo ideale sia Vlahovic, ma la concorrenza è agguerrita. Non so però cosa farà. Certo, avere giocatori che possono insegnarti tanto come Ibra ti possono far crescere. Preferirei lui a Giroud, che ha fatto sì benissimo. Meglio prenderlo adesso, perché tra un anno varrà il doppio. Ma è un profilo che fa gola a tanti, lo so".