TMW - Sala: "Milan, punterei su Rugani. Suso un grande"

Per il Milan si parla di difensori molto validi ma se dovessi scegliere punterei su Rugani". Luigi Sala, ex centrale rossonero, si esprime così a proposito degli obiettivi di mercato per il reparto arretrato. Oltre a Rugani piace anche Demiral, mentre Fazio è stato proposto dalla Roma per provare ad arrivare a Suso. "Sono tutti giocatori estremamente interessanti ma dico Rugani perchè è ancora giovane, ha tanti margini di crescita e giocando con continuità può mostrare tutto il suo valore".

La Juve vista l'abbondanza di difensori può lasciarlo partire?

"La Juve sa certamente di avere un giocatore giovane su cui può fare affidamento però magari a Torino può avere poco spazio. Sono valutazioni che i bianconeri staranno facendo".

In generale che voto si sente di dare al mercato del Milan finora?

"E' stato un buon mercato. Non ci sono stati colpi eclatanti ma si è lavorato bene. E' stato trovato un allenatore capace di valorizzare i giovani. Finora sono stati messi a segno colpi mirati, pensati, tenendo conto delle indicazioni dell'allenatore".

Chi le piace dei nuovi?

"Difficile fare valutazioni adesso. Posso dire che Hernandez e Bennacer sono buoni innesti. E' un Milan che sta lavorando per una squadra competitiva".

Con Suso che farebbe? Lo terrebbe o no?

"E' un grande giocatore: l'anno scorso ha fatto comunque la differenza. In partita si sentiva e quando non c'era si avvertiva la sua assenza. Non so se possa essere inserito nei piani di Giampaolo. Si parla comunque di un ottimo giocatore con grandissime qualità".