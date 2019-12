Tognazzi: "Ibra? Per Elliott significherebbe fare un'eccezione rispetto alla linea tenuta finora"

Intervenuto a Radio Sportiva, Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso rossonero, ha parlato così di Ibrahimvoic: "In una squadra come il Milan, per molti motivi, sarebbe molto utile sia tecnicamente che caratterialmente. Bisogna vedere qual è la sua autonomia in Serie A. Per Elliott significherebbe fare un'eccezione rispetto alla linea tenuta fino ad ora dando in sostanza ragione a quello che sosteneva Gattuso" .