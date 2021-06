Tomori esalta i milanisti: "Tifosi a Milanello? Mai vista una cosa del genere"

Fikayo Tomori, neo giocatore del Milan, si è così espresso sul canale Twitch del club rossonero sui tifosi presenti a Milanello prima della partita della Juve: “Giovani e coraggiosi è il miglior modo per descriverci. Sapevo che contro la Juventus sarebbe stato un match importante. La mattina a Milanello ho visto una marea di gente, mai vista una cosa del genere. Dentro di me ho pensato che saremmo dovuti andare a Torino per vincere. Dovevamo essere tutti dei leoni e lo siamo stati. Andare a Torino, segnare 3 gol, non subirne… È stato molto importante per il nostro cammino verso la Champions. È stata una partita memorabile. È stato un giorno davvero bello, riguardo ancora il video con la telecronaca di Mauro Suma (ride, ndr)”.