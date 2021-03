Tomori: "In Serie A c'è qualità, qui sto crescendo"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero, Fikayo Tomori, ha parlato delle differenze tra la Premier League e la nostra Serie A: "Non è un gap così grande. Il campionato inglese è bellissimo, si gioca anche molto d’istinto, qui è un po’ diverso. Ma c’è qualità. Penso ovviamente al Milan, ma anche a squadre come Roma, Juve, Inter, Atalanta, Lazio. La strada da percorrere per tornare al top non è molta. Serie A università per i difensori? Assolutamente e io mi sento proprio così. Sto crescendo, imparo tutto quello che si può. Gli inglesi sono felici in Inghilterra, è un Paese molto bello per giocare a calcio, ma l’Italia è un’opportunità unica. Soprattutto al Milan, un grande club dove ti senti subito a casa. Quindi, direi loro: ragazzi, vale la pena di cogliere l’occasione".