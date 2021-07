Tomori su Giroud: "Avere uno come lui è fantastico, sono certo che farà benissimo qui"

In merito all'arrivo al Milan di Olivier Giroud, Fikayo Tomori ha dichiarato a Milan TV: "Olivier è una bella persona, che aiuta e incoraggia tutti, i più giovani e gli altri compagni. È un ragazzo che fa gruppo, un vero professionista e tutti conoscono le sue qualità. Ha vinto la Champions League e il Mondiale, gioca con la nazionale francese da tantissimo tempo e ha anche vinto il campionato in Francia. Ha vinto molto e avere uno come lui è fantastico, sono certo che farà benissimo qui".