Tonali: "La scorsa stagione non è stata positiva. La scelta di abbassarsi lo stipendio era la cosa giusta da fare"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Sandro Tonali ha parlato della scelta di abbassarsi lo stipendio e della sua stagione. Queste le sue parole: "Ho parlato con Maldini ed era la cosa da fare, non c’è stato nessun problema. Anzi, è stata una decisione rapida che abbiamo preso tutti insieme. Mi aspetto che sia una stagione positiva da tutti i punti di vista. Passare dal Brescia al Milan non credo sia facile, soprattutto farlo come l’ho fatto io, con un prestito che durante l’estate mi ha dato un po’ di problemi. Stare dici giorni a casa col Covid mi ha dato contro, ma non ho problemi a dire che la stagione scorsa non è stata positiva".