Torino, Belotti rivela: "Il mio punto di riferimento è sempre stato Shevchenko"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina alcune dichiarazioni di Andrea Belotti, attaccante del Torino, che ha raccontato che il suo modello è sempre stato un ex giocatore del Milan: "Il mio punto di riferimento è sempre stato Shevchenko. Ha fatto la Champions e milioni di gol più di me. Lo studiavo in campionato e in Europa, dove ci si gioca tutto in 180 minuti e bisogna essere perfetti. Lui lo era e mi dicevo 'devo arrivarci, anche io voglio essere perfetto'".