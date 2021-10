Torino, Juric: "Il Milan ha creato una bella cosa, è bello da vedere"

Ivan Juric, tecnico del Torino, si è così espresso ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Milan: "Il Milan ha creato veramente una bella cosa, con il modo di lavorare di Maldini e Massara insieme a Pioli; hanno preso giocatori giovani, forti e con gamba, con le caratteristiche che servono oggi. Sono una squadra veramente bella da vedere. Dovremo fare una grandissima partita come contro le altre grandi squadre sperando di avere un pizzico di fortuna in più".