Tortu: "Mi auguro che Milan-Cagliari sia una bella partita, spero nello spettacolo"

Filippo Tortu è stato intervistato da Milan Tv prima di Milan-Cagliari: “Sono contento di essere a San Siro, seguo molto il calcio e non potevo perdermi questa occasione. Da tifoso neutrale ma simpatizzante rossoblu spero di vedere un po’ di gol, spero in un bello spettacolo. Ci sarà una bella battaglia in campo”

Sull’allenamento: “La cosa più difficile del mio allenamento è che non posso mai smettere di allenarmi, mi alleno due volte al giorno tranne la domenica. È fondamentale l’aspetto psicologico”