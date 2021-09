Tovazzi: "Una squadra come il Milan e con la sua storia non deve cadere nella recriminazione arbitrale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Raffaele Tovazzi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Una squadra come il Milan e con la sua storia non deve cadere nella recriminazione arbitrale. Una grande squadra pensa da grande. Meritatamente è arrivata in Champions, meritatamente ha messo sotto l'Atletico e può reagire a questa sconfitta immeritata"