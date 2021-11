Trevisani: "Il Milan non è ancora fuori dalla Champions, a Madrid farà una grande partita"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha parlato così del percorso del Milan in Champions League dopo il pareggio contro il Porto: "Visto che l'Atletico è in grande difficoltà, il Milan non è ancora fuori, rivedendo quelle maglie biancorosse e ripensando a Cakir, lì la grande partita il Milan la farà".