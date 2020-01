Udinese, Lasagna a DAZN: "Potevamo anche vincere, San Siro speciale per me"

Kevin Lasagna è stato intervistato da DAZN nel postpartita di San Siro.

Sullo stadio: "San Siro speciale per me, segno parecchio, purtroppo oggi non ha portato neanche un punto, per quello che abbiamo messo in campo meritavamo qualcosa di più".

Sulla sconfitta: "Dispiace, potevamo portare a casa punti, anche tre, invece non abbiamo portato a casa niente. Dobbiamo ripartire da qui e dall'intensità messa in campo oggi".

Sul gruppo: "Abbiamo singoli molto forti ed un gruppo compatto, dobbiamo prima fare i punti per la salvezza e poi guardare avanti".

Sulla preparazione: "Il mister in settimana ci ha detto di venire qui per giocare la nostra partita con la consapevolezza che loro hanno singoli molto forti, oggi sono venuti fuori".