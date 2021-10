Udinese, Udogie: "Indimenticabile l’esordio a San Siro per me che ero milanista da bambino"

Destiny Udogie, giocatore dell'Udinese, ha ricordato alla Gazzetta dello Sport il suo esordio in Serie A con la maglia del Verona contro il Milan: "Con Juric gli allenamenti sono molto duri, ma mi ha dato tanto. Indimenticabile l’esordio a San Siro per me che ero milanista da bambino. Idoli? Ronaldinho e Kakà".