Samir Ujkani, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha commentato così l'amichevoli di domani del Milan in Kosovo: "Una bella occasione per il Paese. I kosovari non possono viaggiare in Europa senza permesso, per vedere il Milan questa è una delle poche possibilità. È un momento speciale. Mi auguro che sia una partita spettacolare”.