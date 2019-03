Ulivieri su Gattuso e De Zerbi: "Avranno una carriera luminosa e duratura da allenatori"

Domani sera a San Siro, si troveranno di fronte i due allenatori più giovani della Serie A, cioè Rino Gattuso e Roberto De Zerbi. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri ha parlato così dei tecnici di Milan e Sassuolo: "Loro hanno avuto storie diverse da calciatori. Ma la carriera precedente dopo tre domeniche in Serie A non conta più: o hai idee e capacità o non le hai. Rino era già abituato a un lavoro di fatica, De Zerbi giocava di fantasia ed è più difficile che diventi allenatore uno che in campo aveva quelle caratteristiche lì. Ma anche lui si è calato benissimo nel ruolo. Per entrambi questa è solo una tappa fondamentale di una carriera luminosa e duratura".