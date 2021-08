Valencia, Gayà: "Milan avversario importante, cercheremo di batterlo"

José Gayà, capitano e difensore del Valencia, si è così espresso ai canali ufficiali del club spagnolo alla vigilia della sfida con il Milan: "Sono desideroso di vedere la nostra gente, anche se ce ne sarà poca. Vogliamo tornare al Mestalla, le partite che abbiamo giocato con la gente sono andate bene per noi, è un'altra partita per provare buone sensazioni quando arriverà il campionato. Le amichevoli servono per preparare, il risultato non è importante, anche se vogliamo vincere sempre. Abbiamo un buon test contro un rivale molto importante e cercheremo di batterlo. Le persone per noi devono essere fondamentali, so che saranno lì con noi perché daremo loro intensità, daremo loro un buon gioco, quello che chiedono e se lo diamo loro saranno lì ad aiutare noi e sarà tutto più facile. Come ho sempre detto quando i rivali vengono e vedono la gente al Mestalla fanno fatica, è un campo impegnativo e difficile ed è quello che dobbiamo ottenere, speriamo che più persone entrino a poco a poco e faremo Mestalla di nuovo una fortezza. Come ho visto la squadra durante il precampionato? L'ho vista molto bene, con grande entusiasmo, lavoriamo da giorni, li ho visti con lo stesso entusiasmo del primo giorno, penso che sia un bene, che la squadra sta facendo piano piano quello che chiede il mister noi ed è di questo che si tratta. Vedo tutta la squadra desiderosa di fare un buon anno e di cambiare l'andazzo degli ultimi anni":