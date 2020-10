Verso Inter-Milan, Stramaccioni: "Eriksen non convince. Sanchez variabile per far saltare il banco"

Andrea Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare di Inter, del derby alle porte e di questo inizio di stagione: "Difficilmente Conte si affiderà ad Eriksen dal 1’. Ancora non lo ha convinto e anche tatticamente nelle fasi iniziali potrebbe finire nella morsa dei mediani rossoneri. Un suo ingresso in corsa potrebbe incidere molto di più sugli equilibri in campo".

Quale giocatore terrebbe in panchina con l’idea di farlo entrare per cambiare l’inerzia del match?

"Sanchez senza dubbio. Può essere devastante. È un giocatore oggi molto più completo , in grado di finalizzare e di rifinire con la stessa pericolosità. Legge bene le difese, capisce quando staccarsi dalla linea e giocare più basso o quando invece attaccarla e metterla in difficoltà in profondità".