Verso Milan-Juventus, Giroud: "Dobbiamo combattere con il coltello tra identi"

Intervistato da La Stampa, Olivier Giroud ha parlato così del match di domenica contro la Juventus: "Abbiamo bisogno di voltare pagina e fare una partita eccezionale, facendo nostro un insegnamento di Mandela: 'Non giudicatemi dai miei successi, ma da quante volte sono caduto e mi sono rialzato'. Dobbiamo combattere con il coltello tra i denti. I bianconeri sono forti davanti: Dybala è il giocatore chiave. Ma non c’è solo lui. Morata è mio amico dai tempi del Chelsea. Sono una squadra esperta. Non significa nulla il fatto che non sono partiti bene a inizio stagione dopo aver perso Ronaldo. Non dobbiamo avere paura di qualcosa solo perché abbiamo perso con lo Spezia. Sono sempre ottimista".