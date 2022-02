Vieri sul derby: "Milan, vincere per togliere sicurezze all'Inter"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato del derby di Milano: "Analizziamo il momento che attraversano le due squadre e come arrivano a sabato, leggiamo la classifica e guardiamolo da fuori, con la fame di calcio vero: può essere un derby bellissimo, può pesare tantissimo. Se l’Inter vince, taglia fuori il Milan dalla corsa scudetto: potenziale +10, come li recuperi alla capolista che stiamo vedendo? Se vince il Milan torna in corsa alla grande, e poi può succedere di tutto: Pioli punterà molto su questa motivazione. La sua squadra è in una situazione non facile, ma intrigante allo stesso tempo: ha la grande chance di togliere sicurezze all’Inter, guadagnandone per il suo futuro. Così metterebbe, o continuerebbe a mettere, pressione all’Inter: il massimo delle motivazioni, per giocare un derby".