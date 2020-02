Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Filippo Volandri, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha commentato così l'assenza di ieri di Ibrahimovic contro il Verona: "Ibra, anche se non in grandissima forma, in una difesa ben organizzata come quella del Verona di ieri, avrebbe fatto a sportellate. Ieri si è sentita la sua mancanza".