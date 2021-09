Zaccardo: "Oggi bisognerà partire forte e tenere botta per tutta la partita"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Atletico Madrid: "Mi aspetto una partita equilibrata. Gli spagnoli hanno più esperienza, ma siamo in casa ed è la prima partita davanti ai nostri tifosi: speriamo in un successo. L'Atletico è una squadra molto importante, ha fatto degli acquisti importanti; prendono goal nei primi minuti e ne segnano a fine partita, quindi bisognerà partire forte e tenere botta per tutto il match"