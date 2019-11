Zaccardo: "Pioli allenatore pratico, mette i giocatori dove rendono meglio"

Intervistato da Tuttosport, Cristian Zaccardo, fra le altre cose, ha parlato dell’esonero di Giampaolo: "Cosa non ha funzionato? Non lo so, forse a un certo punto c’è stata un po’ di confusione. Se si cambia l’allenatore a inizio campionato vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Poi le colpe non sono mai di una persona sola ma vanno condivise. Le principali sono della proprietà e di chi decide e sceglie perché ha il potere di farlo". Questo, invece, il pensiero dell’ex rossonero su Stefano Pioli: "È un allenatore pratico, che non s’inventa niente, cerca di mettere i giocatori dove rendono meglio in campo. Poi sono sempre i risultati a dire se hai fatto bene o no".