Zaccheroni: "Il Milan si è mosso bene sul mercato. Sono un grande estimatore di Kessiè"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: «Si è mosso in modo mirat. Brahim Diaz non lo conosco benissimo, potenzialmente potrebbe essere un grande, ma dobbiamo vederlo. La certezza è Tonali e con Kessie e Bennacer in mezzo è messo bene. Sono un grande estimatore di Kessie».