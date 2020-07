Zampagna: "Pioli? Io lo avrei confermato"

Ai microfoni di SkySport24 ha parlato ogg Riccardo Zampagna, ex attaccante. Ecco le sue parole su Stefano Pioli: "Ha risistemato tutto da quando è arrivato al Milan. Io lo avrei confermato. Sinceramente, in un momento del genere, è difficile riprogrammare visto che ci sarà poco tempo tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima. Pioli meritava di avere continuità e di restare almeno per un altro anno".