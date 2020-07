Zancan: "Maldini merita la conferma. Ibra ha cambiato in meglio il Milan, ma..."

Presente negli studi di SkySport24, Federico Zancan ha rilasciato queste parole su Paolo Maldini e su Zlatan Ibrahimovic: "Maldini ha dimostrato di meritarsi la conferma. E' un dirigente capace, ha scelto giocatori importanti che sono stati valotizzari durante questa stagione. Una volta che è saltato l'arrivo di Rangnick non vedo perchè non debba restare al Milan. Ibra? Con la sua sola presenza ha cambiato in meglio il Milan. A ottobre però farà 39 anni e quindi il Milan è giusto che guardi anche al futuro del suo attacco".