Zapelloni: "Benedetto il mal di pancia di Higuaín, con Piatek il Milan è cambiato"

Umberto Zapelloni, ex vicedirettore Gazzetta dello Sport, è stato ospite a Milan TV de 'L'Inferno del Lunedì'. Queste le sue parole su Piatek: "Benedetto il giorno in cui ad Higuaín è venuto il mal di pancia. Il Milan è cambiato con l'arrivo di Piatek: non sembrava un grande affare l'arrivo di un ragazzo quasi sconsciuto, il Diavolo invece ci ha guadagnato in maniera incredibile. Questo ragazzo corre, segna, fa chilometri, combatte, fa a sportellate, poi si è integrato in tempo record senza sentire il peso della maglia del Milan. Pronti via, nei primi minuti in campo si è subito fatto valere. È la testa di Piatek a fare la differenza, più che la bravura dei suoi piedi".